Woning onbewoonbaar verklaard na brand

29 juni 2019

21u40

Op de hoek van de Torenstraat en de Terheidelaan in Rotselaar is er in de late namiddag een woningbrand ontstaan. Door de brand is het huis onbewoonbaar verklaard. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is geen sprake van kwaad opzet. Hoe de brand ontstaan is, is wel nog onduidelijk.