Woning onbewoonbaar na brand door elektronisch apparaat

29 juni 2019

Op de hoek van de Torenstraat en de Terheidelaan in Rotselaar is er zaterdagnamiddag een woningbrand ontstaan. Door de brand is het huis momenteel onbewoonbaar. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is geen sprake van kwaad opzet. De brand zou ontstaan zijn door een elektronisch apparaat en de schade is voornamelijk binnen. “Er wordt bekeken om het gezin zo snel mogelijk te laten terugkeren naar hun huis”, zegt burgemeester Jelle Wouters.