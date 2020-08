Wingepark krijgt minisuperette: “We zorgen ook voor verse broodjes en pizza’s” KAR

31 augustus 2020

16u19 0 Rotselaar Aan het tankstation in het Wingepark in Rotselaar opent op 1 september een voedingswinkel. Het gebouw was al enkele jaren niet meer in gebruik, maar na enkele jaren leegstand blaast Sofyan Amaallem nieuw leven in het pand met een superette.

Sofyan Amaallem is afkomstig uit Vilvoorde en runt al meer dan tien jaar tankshops. Ditmaal heeft de man zijn zinnen gezet op het tankstation in het Rotselaarse Wingepark. Hij zal zeven dagen op zeven open zijn, ook op feestdagen. “In de week zullen we al om 5 uur open zijn tot 19 uur. Omdat we naast een carwash gelegen zijn, willen we ook in het weekend dat cliënteel bedienen. Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn we open van 8 tot 17 uur ”, zegt Sofyan. “Bij ons kan je terecht voor sigaretten, drank, auto-accessoires en voeding. We maken ter plaatse ook verse broodjes en pizza’s.”