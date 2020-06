Wezemaal station krijgt tunnel en fietsbrug Kim Aerts

29 juni 2020

20u04 0 Rotselaar In de stationsomgeving van Wezemaal wordt de huidige overweg in de Langestraat vervangen door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er een fietsbrug voor de F25.

Ook de stationsomgeving en parking worden vernieuwd. De werken zouden volgens de huidige planning na de zomer 2021 kunnen starten en zouden ongeveer twee jaar duren. De gemeente heeft ook de plannen klaar voor het stuk fietssnelweg van 1,8 kilometer tussen de Abdijlaan en station Wezemaal. Die werken zullen starten in het najaar van 2020. De provincie Vlaams-Brabant zorgt eveneens voor een nieuw stuk fietssnelweg van 2,5 kilometer tussen station Wezemaal en de Bert Leysenlaan. Dit stuk fietssnelweg zal ten vroegste gebouwd worden vanaf 2022. “Met dit project realiseren we een nieuwe fietsroute die het station van Wezemaal als mobipunt verbindt met Leuven en Aarschot. Onze regio moet de mobiliteitsshift maken naar meer fietsverkeer. Dit project zal het fietsgebruik promoten, zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer”, zegt mobiliteitsschepen Carine Goris. “Daarnaast zorgt deze nieuwe fietsroute ook voor een doorbraak in twee lokale dossiers. De buurtbewoners zijn vragende partij voor een fietsdoorsteek tussen de Kruisboogstraat en Valleilaan en een fietstunnel die de Bert Leysenlaan met de Heirbaan verbindt.” Het spoorwegproject wordt geraamd op 9 miljoen euro.