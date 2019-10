Wereldprimeur: robots nemen productieproces van podologische zolen in handen bij BORGinsole EDLL

07 oktober 2019

19u17 0 Rotselaar Paul Borgions en Gratienne Sioncke van BORGinsole in Rotselaar kunnen pronken met een wereldprimeur: het productieproces van hun gepatenteerde inlegzolen gebeurt voortaan volledig robotgestuurd.

BORGinsole in Rotselaar ontwikkelt al sinds 2007 podologische zolen op maat. “In 2011 hebben we onze eerste 3D-scanner ontwikkeld met de steun van VLAIO. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een hard- en softwareontwikkelaar voor podologische zolen. Dagelijks produceren we een 120-tal zolen”, aldus Gratienne. Het podologische centrum in Rotselaar werkt uitsluitend met podologen. “Onze hard- en software wordt ondertussen gebruikt door 133 praktijken in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en ook Griekenland”, zegt Gratienne. “Zelfs de oudste podologe van het land van 78 jaar werkt met ons digitaal systeem”, klinkt het nog.

Afgelopen weekend pakte het Rotselaarse Podologisch centrum uit met een wereldprimeur. Hun nieuw productielabo werkt voortaan met robots. Omdat de huidige machines aan hun maximale capaciteit zitten en om de dagelijkse productie van zolen omhoog te trekken, heeft het bedrijf nu twee robots in hun productielabo. Geen enkel ander podologische centrum in binnen- of buitenland doet hen dat na. “Door de automatisering met robots zal onze dagelijkse productie stijgen naar vijfhonderd zolen. Dat is zo'n vijf keer meer dan de huidige dagelijkse productie”, aldus Gratienne.

Robots Mega Mindy en Mega Toby

“We hebben de robots zelfs een naam gegeven. Op basis van een 3D geprinte voetafdruk grijpt robot Mega Mindy het nodige materiaal om de zool te snijden en robot Mega Toby zorgt voor de verwerking met waterlasers en pakt de zolen in”, zegt Gratienne. “Elk onderdeel van de robots hebben we op maat moeten ontwikkelen, want elke zool is anders, zowel links als rechts”, gaat Gratienne verder. Het project wordt gesteund door het Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen. Het podologische centrum in Rotselaar kan nu met een enorme snelheid zolen leveren aan podologen.

De huidige werknemers blijven wel aan boord en worden niet ‘vervangen’ door de robots. “Onze techniekers moeten de magazijnen nog aanvullen, de stock bijhouden en de verpakte zolen bij de juiste podoloog plaatsen. Ze worden ook opgeleid om het basisonderhoud van de robots te doen. Ze moeten gewoon niet meer heffen en sleuren”, aldus Gratienne.

Het robotgestuurde productieproces zit momenteel nog in de testfase en wordt verder geëvalueerd. “Volgens de programmeurs zou begin november 50% van orders door de robots gebeuren”, zegt Gratienne. Het Rotselaars bedrijf hoopt met het vernieuwde productielabo verder successen te boeken in het buitenland. “We zijn heel trots dat we voorloper zijn in de wereld”, aldus de ondernemers.