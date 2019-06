Waterkwaliteit van de Plas is weer in orde EDLL

11 juni 2019

Rotselaar De waterkwaliteit van de Plas in Rotselaar is weer in orde, dat laat de gemeente weten.

Het water van de zwemzone wordt op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door de VMM (Vlaamse milieumaatschappij) en de VMW (Vlaamse maatschappij voor watervoorziening). Uit hun recent rapport blijkt dat de actuele waterkwaliteit zeer goed is en zwemmen opnieuw is toegestaan. Het verbod ging vijf dagen geleden in omdat de kans bestond dat er schadelijke micro-organismen aanwezig waren.