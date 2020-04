Wat als Rock Werchter wordt geannuleerd? Lokale verenigingen trekken aan alarmbel: “Tot helft van onze jaarinkomsten weg”

Kim Aerts en Esther De Leebeeck

09 april 2020

17u45 0 Rotselaar Het eventueel schrappen van Rock Werchter van de festivalagenda als coronamaatregel betekent ook voor het lokale verenigingsleven een financiële aderlating. Als niemand zijn graantje zal kunnen meepikken komende zomer dreigen veel clubs in slechte papieren te komen zitten.

Het is geen kwestie meer of Rock Werchter zal geannuleerd worden, het is alleen nog maar de vraag wanneer. De beslissing valt mogelijks volgende woensdag. Dan komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen om het te hebben over de coronamaatregelen. Bij voetbalclub Sportief Rotselaar wachten ze met een bang hartje af. “Het schrappen van Rock Werchter betekent een ramp voor ons. We rekenen daar op in het budget. Rock Werchter betekent de helft van onze inkomsten. We zitten tijdens het festival op verschillende fronten: we baten een parking uit, we werken binnen op het festival en buiten hebben we nog een drank- en eetstand”, zegt Louis Van Eyken, medestichter van Sportief Rotselaar.

40.000 euro

De lokale voetbalploeg verdient aan Rock Werchter gemiddeld meer dan 40.000 euro. “We hebben een nieuw kunstgrasveld laten aanleggen en dat moet jaarlijks afbetaald worden. Daarnaast moeten wij ook huur betalen aan Sportoase en vergoeden we er onze trainers mee”, vertelt Van Eyken. Hoe de organisatie van Sportief Rotselaar het verlies van Rock Werchter zal aanpakken, is nog niet duidelijk. “We overleggen wat mogelijk is, maar zo meteen zien we geen oplossing. Als we geen andere steun krijgen, gaat het voor ons zeer moeilijk zijn”, vreest Van Eyken.

Dezelfde kopzorgen bij KVC Haacht. De fusieploeg teert ook voornamelijk op inkomsten die ze verwerven uit het gebeuren rond Rock Werchter. “Wij baten de parking van The Hive uit en zorgen voor de goede werking van de VIP-parking”, zegt voorzitter Paul Delcon die bij afgelasting van het festival zo’n 22.000 euro door neus geboord ziet. “Elke dag werken we er met zo’n 70 tot 80 vrijwilligers, maar ik ben gestopt met ze in te schrijven omdat ik ook weet dat het geen nut heeft. En zelfs als het festival doorgaat, zal ik weinig mensen kunnen motiveren om dan tussen die massa te gaan staan. Met het geld dat we dit jaar zouden verdienen, dachten we onze terreinen eens flink onder handen te laten nemen. Die zullen we nu zelf een beetje moeten opkalefateren, want we hebben nog maar pas een nieuwe kantine en kleedkamers. We zullen dit jaar de middelen niet hebben om te doen wat we nodig achten te doen. Er is geen sprake van om het lidgeld te verhogen. Wel zullen we overwegen om spelers en trainers loon te laten inleveren. Daarvoor rekenen we een beetje op het gezond verstand”, reageert de voorzitter. “Ik vind het spijtig dat ze ons verder voorbereidingen laten treffen en dat we in het ongewisse worden gelaten.”

Bij volleybalclub Feniks Haacht dreigt de goede werking niet in gevaar te komen. “Voor ons zijn de opbrengsten van Rock Werchter een nice to have, maar we overleven dit wel”, zegt voorzitter Jos Verbinnen.

“De volksgezondheid gaat natuurlijk voor, maar voor veel verenigingen gaat het een heel zwaar jaar worden. Iedereen in Rotselaar maakt zijn jaar rond de inkomsten van Rock Werchter. Het gaat gevolgen hebben voor het verenigingsleven, daar ben ik zeker van”, zegt Kristof Vandenplas. Hij is de voorzitter van de standencluster tegenover de hoofdingang van Rock Werchter.

Bijna kwarteeuw

“Rock Werchter is voor ons jeugdhuis de belangrijkste bron van inkomsten. Vorig jaar haalde we er nog eens 15.000 euro op. We vrezen voor een serieuze aderlating omdat we afhankelijk zijn van die inkomsten voor de bekostiging van onze dagelijkse werking met activiteiten voor de leden”, zegt Michiel Philippe, bestuurslid van JH Floere Bloes. Het jeugdhuis van Wezemaal tapt al bijna een kwarteeuw pintjes op Werchter brug. “Momenteel hebben we ook grote infrastructuurwerken gepland, zoals een vernieuwing van het dak, nieuwe veiligheidsdeuren en elektriciteitswerken. Als het festival niet doorgaat, moeten we die werken noodgedwongen uitstellen”, stelt Michiel. (lees verder onder de foto)



In min



Rock Werchter betekent voor Chiro Wezemaal zo'n 30 procent van hun inkomsten. “We investeren dat in de bivak, infrastructuur en onderhoud van de gebouwen. Maar we gingen er al vanuit dat Werchter zou wegvallen. We zijn vrij snel gestart met dat in te schatten en onze investeringen te verminderen. We gaan maar de helft uitvoeren van wat er gepland stond. Elektriciteitswerken zullen bijvoorbeeld niet doorgaan. Dan kunnen we het wel een jaar overbruggen”, zegt Barend Nackaerts van de chiro. “Maar als ook de bivakken deze zomer niet mogen doorgaan, is dat voor ons een grotere ramp. In min gaan we sowieso”, besluit Barend.

“We passen ons aan”



Ook de tennis van Wezemaal staat met een drankstand aan Rock Werchter. Dat brengt de sportclub ieder jaar gemiddeld zo’n 15.000 euro in het laatje. “We zijn natuurlijk een van de grotere verenigingen, dus voor ons is dat maar een deeltje van de inkomsten. De inkomsten gaan ieder jaar naar de jeugdwerking, maar dat gaan we nu op en andere manier proberen financieren en compenseren”, zegt de voorzitter. “Problematisch is het voor ons niet, we kunnen dit wel overbruggen en passen ons aan”, besluit de tennis.