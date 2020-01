Wagen ramt bloembakken en haag Bart Mertens

26 januari 2020

16u30 0

In de Hogeweg in Werchter gebeurde zaterdagochtend iets na 7 uur een ongeval. De bestuurder van de wagen verloor de controle over het stuur en nam over een afstand van meer dan honderd meter enkele hindernissen mee. Zo raakte het voertuig onder meer bloembakken en een haag. Een ziekenwagen en de politie kwamen ter plaatse. Voor zover bekend liep de bestuurder geen zware verwondingen op.