Vzw Snuffel maakt zich zorgen om verwaarloosd varken: “Niet dik van het eten, maar van de modder” KAR

06 januari 2020

De toestand van een wolvarken in een modderpoel in Rotselaar baart vzw Snuffel zorgen. De vzw staat in voor dierenwelzijn en -asiel. Vorig jaar al kregen zij een melding binnen van een verwaarloosd varken in Werchter.

“De eigenaar heeft toen het hok moeten vergroten, maar behalve dat is er niks veranderd”, zegt Jean, de bezieler van vzw Snuffel. “Het beest loopt met zijn rug omhoog en staat dik van de modder. Het heeft ook geen droge plek om in te liggen en graaft dan zelf maar diepe putten om bescherming te zoeken. De politie van de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) volgt de toestand op zeggen ze, maar ik weet niet wat ik ervan moet geloven. De situatie blijft ongewijzigd. Als er niet snel iets verandert, sta ik er eind deze week terug. Ik zou graag de eigenaar eens spreken”, zegt Jean. “Die is blijkbaar amper thuis. De hele buurt klaagt omdat de eigenaar steeds weg is om dan nog maar te zwijgen van de stank.”