Vzw KODiD is actief als overkoepelend schoolbestuur van 16 katholieke scholen EDLL

12 juni 2019

15u55 0 Rotselaar De nieuwe vzw KODiD (Katholiek Onderwijs Dijle Demer) neemt voortaan de activiteit van 10 oude opgeheven schoolbesturen over.

Vzw KODiD is momenteel het schoolbestuur van 4.995 leerlingen en van 16 scholen uit Rotselaar, Hever, Schiplaken, Boortmeerbeek, Tremelo, Haacht, Wezemaal, Wespelaar, Wakkerzeel, Tildonk, Wilsele, Nieuwrode en Holsbeek. “We zijn de eersten in het Leuvense die in deze opzet slaagt”, aldus Arthur Troch, algemeen directeur van vzw KODiD.

“Alles begon in 2015 toen enkele scholen uit onze regio samen zaten om te fusioneren met een groter bestuur. We zijn tot een engagementsverklaring gekomen in 2018. Sinds begin dit jaar zijn we dan officieel gefusioneerd met de overkoepelende vzw KODiD. De bedoeling van het verhaal is het bestuur te optimaliseren en een grote solidariteit te vinden tussen alle scholen. Er zijn heel wat voordelen. De boekhouding is bijvoorbeeld één gemaakt. Heel wat scholen hadden geen begroting of dat stelde relatief weinig voor, maar dat is dus nu eenvormig geworden. We doen gemeenschappelijke aankopen, infrastructuurwerking en ook de doorlichting wordt opgevolgd. Op het gebied van preventie wordt alles gecentraliseerd, maar de pedagogische autonomie blijft wel behouden. Zo’n schaalvergroting brengt middelen en deskundigheid op bestuurlijk vlak samen”, aldus Troch.