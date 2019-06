Vrouw zwaargewond na botsing tegen verlichtingspaal ADPW

21 juni 2019

Op de Provinciebaan in Rotselaar, in de richting van Werchter, is in de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 2 uur, een 55-jarige vrouw uit Rotselaar zwaargewond geraakt nadat ze met haar wagen tegen een verlichtingspaal reed. De vrouw eindigde met haar wagen in de gracht. De brandweer moest haar uit het voertuig bevrijden. Zij werd zwaargewond naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. De vrouw was na het ongeval niet meer in staat om te blazen.