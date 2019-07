Vrouw aangereden aan bushalte ADPW

Op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar is maandagochtend omstreeks 8.30 uur een 61-jarige vrouw uit Leuven aangereden door een wagen. Dat gebeurde ter hoogte van de Stationsstraat. De dame was net van de bus gestapt toen ze werd aangereden door de wagen van een 79-jarige man uit Leuven. De vrouw kwam er vanaf met een wonde aan de hand.