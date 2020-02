Vroeger en nu: Stationsstraat in Rotselaar met uitzicht op de Mena EDLL

18 februari 2020

16u08 6 Rotselaar In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we steden en gemeenten van weleer met het huidige straatbeeld. Met de bijgevoegde slider (witte bol op de foto) kan je de beelden verschuiven. Hierboven een foto van de Stationsstraat in Rotselaar met uitzicht op wellicht het bekendste gebouw van het dorp: brouwerij Mena.

De voormalige bierbrouwerij Mena op het kruispunt aan de Provinciebaan in Rotselaar was 72 jaar actief, meer bepaald van 1897 tot 1969. De Mena werd opgericht in 1897 door Eduard Meynckens, die op zijn beurt de ambacht had geleerd bij Brouwerij Van Roost (nu gekend als Jack-Op) in Werchter. Toen Eduard overleed, heeft zijn zoon Valère de zaak verder gezet met Henri Nackaerts. De naam ‘Mena’ komt dan ook van de eerste twee letters van hun familienamen: MEynckens en NAckaerts. Vanaf 1930 werd er in de Mena zelfs Mena-Pils gebrouwen. In 1933 werd dan uiteindelijk het 24-meter hoog gebouw in art-deco-stijl opgericht. De foto hierboven is een oude postkaart van de Stationsstraat met uitzicht op de Mena in de jaren ‘60.

In 1969 werd de bierbrouwerij overgenomen door brouwerij Artois, die later zelf opging in Interbrew. In 1994 werd het gebouw uiteindelijk gerangschikt als beschermd monument. Vandaag doet de Mena nog dienst als gemeentelijk cultureel- en vrijetijdscentrum. Nog een opvallend element op de ‘oude’ foto is elektrowinkel Barco. Momenteel gekend als Wouters electro, maar toch noemen velen het in Rotselaar nog ‘den Barco’.

In de jaren ‘70 bevond er zich tegenover de Mena café en barbier ‘De Welkom’. De duivenbond noemt het café ‘De Nachtkrabbers’. Maar heel wat mensen kennen het wellicht nog als ‘Bij Gaston van Vic Castar’. Het café was namelijk van Gaston Oosters en Yvonne Van der Veken.