Voorbijgangers redden vrouw uit auto in de gracht JSL

05 februari 2020

19u26 0

Langs de Beverlaak in Werchter hebben voorbijgangers een vrouw uit een auto gered die zich had vastgereden in de gracht. Rond 13 uur zagen voorbijgangers het ongeluk en schoten zij ten hulp “Ik kwam de bocht in en zag opeens een gekantelde auto in de gracht”, zegt Kurt Orbie. “Ik heb mij aan de kant gezet om te kijken wat er gebeurd was, toen zag ik een vrouw van in de 60 jaar vastzitten. Twee andere mensen kwamen aan en we hebben de deur van de auto kunnen open krijgen om de vrouw eruit te halen. Zij zat al een paar minuten vast.” De vrouw, die samen met haar twee hondjes in de auto zat, houdt geen verwondingen over aan het ongeluk. De wagen werd een uur later getakeld.