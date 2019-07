Voor het eerst ook een rechtstreekse busverbinding van station Aarschot naar TW Classic EDLL

14 juli 2019

14u04 0

Na Werchter Boutique en Rock Werchter is het tijd voor de afsluiter van het festivalseizoen in Rotselaar: TW Classic. Een even lange traditie als de naam al doet vermoeden. Sinds dit jaar is er een speciale festivaltrein met station Aarschot als bestemming en vertrekplaats. De festivaltrein biedt verbindingen met het station van Mol en Tongeren. Vanaf het station van Aarschot kunnen festivalgangers een rechtstreekse bus nemen tot de rotonde in Werchter, een busverbinding die er met vorige dagconcerten nog niet was. “Op die manier stimuleren we de festivalgangers om met het openbaar vervoer te komen en ontdubbelen we het drukke station van Leuven en de busverbinding naar twee locaties voor een snellere doorstroming”, aldus burgemeester Jelle Wouters.

Een selecte groep artiesten met een straf palmares, daarvoor moet je vandaag afzakken naar TW Classic. Niemand minder dan Bon Jovi geeft vanavond om 21u30 het beste van zichzelf. Festivalgangers die niet meer thuis geraken kunnen na afloop voor het eerst na het dagconcert ook kamperen op camping The Hive My Space. Zowel online als aan de kassa zijn er nog tickets beschikbaar.