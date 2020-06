Voltallige Rotselaarse oppositie weigert stem uit te brengen voor ‘trotsbon’: “Idee is prima, uitwerking ervan overhaast en slordig” EDLL

04 juni 2020

17u34 0 Rotselaar De voltallige oppositie in Rotselaar is niet te spreken over de uitwerking en communicatie rond de De voltallige oppositie in Rotselaar is niet te spreken over de uitwerking en communicatie rond de trotsbon om de lokale economie te steunen. “Er is geen overleg geweest met handelaars of gemeenteraad. Bovendien is de methode ouderwets en is er een sociale correctie nodig", klinkt het.

De gemeente Rotselaar kondigde eerder al aan dat ze ieder gezin in de gemeente een ‘trotsbon’ wil schenken om de lokale economie te steunen. Die zogenaamde trotsbon heeft een waarde van 15 euro en kan gebruikt worden bij elke ondernemer in Rotselaar. “Met deze campagne investeren we rechtstreeks 125.000 euro in de lokale economie”, liet schepen van lokale economie Piet De Bruyn (N-VA) optekenen. Maar met die beslissing gaan oppositiepartijen Open Vld, Groen, sp.a en lokale burgerbeweging Anders niet zomaar akkoord. Integendeel. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting weigerde de voltallige oppositie haar stem uit te brengen.

Geen overleg

De oppositie steunt het idee van een trotsbon, maar is niet opgezet met de communicatie en uitwerking ervan. “De manier waarop de schepen het punt in zijn eentje heeft uitgewerkt is echt ondermaats. Zonde hoe het bestuur zo’n prima idee vakkundig de nek omwringt”, stelt de oppositie. “Er is geen structureel overleg geweest met handelaars, er is geen sociale correctie, de administratieve kost loopt hoog op en de manier waarop het systeem praktisch is uitgewerkt lijkt wel uit de vorige eeuw. Een opeenstapeling van gemiste kansen”, zegt Christel Hendrix van Open Vld. Volgens de oppositiepartijen werd noch de gemeenteraad, noch de handelaars vooraf betrokken. “Overleg is toch een kerntaak van een schepen?”

Sociale correctie nodig

De trotsbon is voor elk van de ongeveer 7.000 Rotselaarse gezinnen hetzelfde, namelijk 15 euro winkelwaarde. “Een welgesteld koppel krijgt dus evenveel als een kroostrijk gezin dat het elke maand opnieuw moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat klopt gewoon niet”, zegt Heidi Pittomvils van de lokale sp.a. “Er zijn heel wat steden en gemeenten die daarom sociale correcties in het systeem hebben gestopt. Er zijn gemeenten die aan OCMW-gezinnen bovenop de bon voor het gezin, ook elk gezinslid nog een extra bon toekennen. In Rotselaar zou het bestuur in dat geval met 500 tot 1.200 extra bonnen het systeem van de trotsbon een stuk socialer kunnen maken", stelt Pittomvils. “Tijdens de zitting schudde de schepen dan plots 350 extra bons uit zijn mouw voor OCMW-cliënten. Heel vreemd was dat. Een pakket bons dat nergens in het reglement staat beschreven.”

Ouderwetse methode

De trotsbon wordt in het voorstel van de schepen een papieren bon. Dat houdt volgens de oppositie heel wat risico op fraude in. “Hoe kan een handelaar controleren of die bon niet nagemaakt is? Heel wat andere gemeenten zijn al overgeschakeld op een QR-code die de papieren bon vervangt. Die kan dan door de handelaar worden ingelezen met een smartphone. Geen papierwinkel en 100% controleerbaar. Maar toch kiest het bestuur in 2020 nog altijd voor methodes uit de vorige eeuw. Met extra kosten en een hoger risico op fraude”, stelt Farida Tierens van lokale burgerbeweging Anders. “Nog een voordeel van die QR-code is dat je de waarde van die bon niet in één keer moet op gebruiken.”

De oppositie is duidelijk: het idee is prima, maar de uitwerking is volgens hen overhaast en slordig. “We hadden graag mee aan dit project geschaafd, maar de meerderheid weigerde dit punt eerst in een gemeenteraadscommissie te bespreken”, stelt Liesbet Serneels van Groen. “De gemeenteraad wordt meer en meer als een stemmachine beschouwd. Dat willen we als gezamenlijke oppositie een halt toeroepen. Voor ons is dit de druppel die de emmer doet overlopen”, besluiten ze.