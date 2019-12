Vleminckx horeca services failliet EDLL

26 december 2019

18u00 0 Rotselaar Vleminckx horeca services, het bedrijf gelegen op het industrieterrein aan de Stationsstraat in Rotselaar, is failliet. De exacte omstandigheden van het faillissement zijn voorlopig nog onduidelijk. Wel is zeker dat er volop onderhandeld wordt met overnemers.

Van een servet tot een zak diepvrieserwtjes of liters culinaire room: Vleminckx horeca services verkoopt en verdeelt kwalitatieve voedingsproducten voor Horeca-klanten, traiteurs, bedrijfskantines, crèches, scholen en rusthuizen. Met uitzondering van verse groenten, vlees en vis, kunnen horeca-klanten er alle voedingsproducten vinden. Vleminckx levert onder meer in de regio’s Leuven, Aarschot, Keerbergen en Tienen. Bij het bedrijf uit Rotselaar werken een dertigtal personeelsleden.

Vleminckx startte in 1981 als een familiezaak. In 2006 verhuisde het bedrijf vervolgens naar haar huidige locatie aan de stationsstraat in Rotselaar. Huidig bestuurder Michel Schuermans runt de zaak al sinds 1991. De zaakvoerder is momenteel niet bereikbaar voor een reactie.