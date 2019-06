Vlaams-Brabantse ondernemers, politici en stakeholders avond lang ‘VokArtiest’ op de festivalweide van Werchter EDLL

19 juni 2019

19u45 0 Rotselaar Met ‘VokArtiest’ luidt Voka, Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, vandaag de zomer in vanop de momenteel regenachtige wei van Werchter. Naar goede gewoonte organiseert de werkgeversorganisatie een feest voor de ondernemers, politici en andere stakeholders.

Vorig jaar stonden de genodigden nog op het hoofdpodium van Rock Werchter. Dit jaar krijgen ze een exclusieve toegang tot de zone The Slope op het festivalpark, een week voor het festival van start gaat. Met de locatie wil Voka een bloemetje gooien naar de bedrijven die vanuit de regio groot geworden zijn in de evenementensector. “Deze streek wordt niet voor niets de Entertainment Valley genoemd”, aldus algemeen directeur Peter Van Biesbroeck.

Focus op duurzaamheid

“Voka zet bedrijven van eigen bodem, die wereldwijd bekend werden, in de kijker. Maar ook het duurzaam karakter van ondernemerschap willen we in de verf zetten”, zegt Van Biesbroeck. Op het zomerfeest krijgen twintig bedrijven het Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen. Dat zijn bedrijven die het voorbije jaar minstens tien acties ondernomen hebben om bij te dragen aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De ‘echte’ VokArtiest dit jaar is Joos Zweegers, beter bekend als Novastar. Hij wordt tijdens zijn live optreden begeleid door het Brussels Philharmonic. Otto-Jan Ham leidt de avond in goede banen.