Vierde trajectcontrole op komst... terwijl drie andere na meer dan een jaar nog steeds niet actief zijn Kim Aerts

17 september 2019

16u28 0 Rotselaar Het grondgebied van Rotselaar telt binnenkort vier trajectcontroles. Alleen, sinds juli vorig jaar heeft er nog geen enkele van de reeds drie geïnstalleerde trajectcontroles gewerkt. Agentschap Wegen en Verkeer belooft beterschap.

Met de installatie van de trajectcontrole op de Provinciebaan tussen Rotselaar-dorp en Werchter heeft de gemeente op vijftien maanden tijd vier trajectcontroles op haar territorium.

“Die laatste zat al een tijdje in de pijplijn”, zegt mobilteitsschepen Carine Goris (CD&V). “Die zou moeten komen tussen de Hoevestraat en Dijlekant.” Ondertussen heeft Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het traject toch langer gemaakt. Daardoor valt de afslag naar de Hoevestraat en de Hellichtstraat ook nog binnen het traject. “Dat is in april meegedeeld aan de gemeente na het plaatsbezoek. We hebben toen gevraagd of er nog opmerkingen waren, maar daar is nooit antwoord op gekomen”, zegt Erik Sclep van AWV. “Dat we het traject aangepast hebben, komt doordat het snelheidsregime op die baan wisselt van 50 naar 70 en omgekeerd. De afstand bedraagt nu zo’n 1,5 kilometer wat de ideale lengte is voor een trajectcontrole. Anders zou de afstand misschien te kort zijn geweest en dan kunnen we bestuurders op de rest van het traject niet onderscheppen. Het doel voor ons is om vooral het verkeer tussen Rotselaar en Haacht te controleren in beide richtingen. Dat er op het traject twee afslaande bewegingen mogelijk zijn, maakt niet veel uit.”

Geen proces-verbaal

De installatie op de Provinciebaan is nog niet voltooid. De vraag is alleen, wanneer wordt de trajectcontrole actief als de installatie achter de rug is? Voormalig burgemeester Dirk Claes (CD&V) maakte zich vorig jaar sterk dat vanaf juli 2018 op de trajectcontrole Aarschotsesteenweg (N19) tussen Gelrode (Aarschot) en Wezemaal (Rotselaar) processen-verbaal zouden worden uitgeschreven. Maar tot op de dag van vandaag is daar nog geen enkele pv opgesteld omdat het systeem simpelweg nog niet actief is.

Hetzelfde verhaal bij de trajectcontroles tussen het dorpscentrum van Wezemaal en het Montfortcollege en die op de Tremelobaan tussen Werchter en Tremelo. “Het probleem ligt bij de federale politie, maar ten laatste in december zou alles actief moeten zijn”, beweert Sclep. “Wij zijn vragende partij dat de systemen zo snel mogelijk werken. Ik attendeer daar regelmatig op tijdens het politiecollege. Het probleem doet zich niet alleen voor in Rotselaar, maar over heel het Vlaams grondgebied”, zegt burgemeester Jelle Wouters (CD&V).

In mei installeerde AWV ook ANPR-camera’s voor de trajectcontrole op de Stationsstraat (N21) tussen Haacht Station en de rotonde richting Kampenhout. Die zijn tot op heden ook nog steeds niet actief, maar volgens AWV zou de trajectcontrole daar ook ten laatste in december moeten ingeschakeld worden.