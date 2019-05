Vier illegalen opgepakt op parking langs E314 Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

16u48 0 Rotselaar De federale wegpolitie uit Bertem heeft donderdagochtend omstreeks acht uur vier illegalen opgepakt op de parking langs de E314 in Wezemaal. De vier Eritreeërs bevonden zich in de laadruimte van een vrachtwagen met Roemeense nummerplaat toen ze werden betrapt.

De chauffeur van de truck had in Wezemaal op een parking langs de E314 Lummen-Leuven de nacht doorgebracht in zijn truck. Hij deed nog ter controle een rondgang van zijn vrachtwagen vooraleer te starten. Hij merkte dat de verzegeling van zijn lading was vernield en belde de politie. Deze troffen in de laadruimte vier illegale mannen van Eritreese nationaliteit aan. Het gezelschap werd opgepakt en werd overgebracht naar het federale Afhandelingscentrum Transmigranten (ACT) in Steenokkerzeel. Ze staan er ter beschikking van de dienst vreemdelingenzaken. “Het begint terug dagelijkse kost te worden die illegalen op parkings langs de autosnelweg. We dachten dat het verminderd was, maar de voorbije periode krijgen we terug te maken met een heropflakkering”, klonk het bij de federale wegpolitie in Bertem. Op de E40 in Groot-Bijgaarden werden donderdag eveneens enkele illegalen op een parking aangetroffen.