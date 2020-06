VIDEO. Heropening de Plas kent rustige start Kim Aerts

25 juni 2020

18u12 2

Rotselaar Recreatiedomein de Plas in Rotselaar heeft donderdag opnieuw de deuren geopend voor inwoners van Rotselaar. Het werd geen stormloop om een strandlaken uit te gooien.

Per shift zijn telkens 700 inwoners toegelaten om te komen zonnebaden aan de Plas in Rotselaar. Voor de voormiddagshift hadden slechts 22 mensen gereserveerd. Voor de namiddagshift stond de teller gistermiddag op 144 personen. Omstreeks 15.30 uur waren de bezoekers bijna op een hand te tellen. De redders verwachten wel dat het aantal bezoekers traditiegetrouw zal opgeschroefd worden in het weekend. Drie dagen vooraf kan je je plekje reserveren aan de zwemzone na een online registratie. Wie zonder reservatie afzakt, kan enkel binnen als hij inwoner van Rotselaar is en het op dat moment niet te druk is. Eenmaal buiten mag je strikt genomen niet meer naar binnen. De zwemzone is vanaf heden ook rookvrij en er mag geen alcohol geconsumeerd worden.

Reserveren kan via www.rotselaar.be/deplas.