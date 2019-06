VIDEO. Donoren geven bloed in het artiestendorp van Rock Werchter en krijgen unieke blik op hoofdpodium EDLL

14 juni 2019

18u30 0 Rotselaar De festivalweide van Rock Werchter was vandaag uitzonderlijk open van 16 uur tot 20 uur in het teken van Wereld Bloeddonordag. Met de actie van het Rode Kruis-Vlaanderen konden donoren voor de allereerste keer bloed geven in het artiestendorp van Rock Werchter.

Start nieuwe campagne

Rode Kruis-Vlaanderen trapt vandaag zijn nieuwe zomercampagne af op een symbolische locatie: de weide van Rock Werchter. Het festival is zoals gewoonlijk de start van een zomer vol evenementen, muziek en vrolijke mensen. Een drukke zomer voor de vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen, maar ook een periode waarvan we weten dat de bloed- en plasmavoorraad het traditioneel zwaar te verduren krijgt. Terwijl de patiënten die bloed en plasma nodig hebben niét in aantal afnemen. “Onze donoren zijn deze periode vaak met vakantie en dus minder beschikbaar. Het kan ook zijn dat je een tijdje geen bloed meer mag donoren als je naar een bepaalde reisbestemming bent geweest”, zegt Marjolein Van daele (25), woordvoerster van het Rode Kruis-Vlaanderen.

De actie is simpelweg bedoeld om mensen aan te sporen om ook in de zomer bloed of plasma te doneren. “70% van onze bevolking heeft ooit bloed nodig en maar 3% geeft. Dat zijn grote contrasten. Wij moeten de zomer overbruggen en willen met de actie ‘bloed geven’ nog meer in de kijker zetten. Een warme oproep naar iedereen: word onze zomerheld en geef bloed”, aldus Marjolein Van daele.

70% van onze bevolking heeft ooit bloed nodig en maar 3% geeft. Dat zijn nog te grote contrasten. Marjolein Van daele, Rode Kruis-Vlaanderen

Blik achter de schermen



De deelnemende donoren kregen in ruil een unieke blik achter de schermen van het artiestendorp van Rock Werchter en konden een foto maken op de mainstage. “Ik heb de actie zien verschijnen op sociale media en het was eigenlijk al tien jaar geleden dat ik nog bloed had gegeven. Maar omdat het op Rock Werchter is en we kunnen achter de schermen piepen zijn we toch overtuigd geraakt om deel te nemen. Als het in de parochiezaal was misschien niet”, aldus bloeddonor Stien Quix. De minimumleeftijd is 18 jaar, maar toch namen veel ouders het hele gezin mee.

De actie lokte zo’n 320 donors, meteen ook de maximale capaciteit van de locatie aan het artiestendorp. “De mensen konden zich inschrijven en de 320 plaatsen waren volzet. Daar kunnen we alleen maar enthousiast over zijn. Er is duidelijk geen betere locatie dan het festivalterrein van Rock Werchter om een zomercampagne te starten”, aldus Marjolien Van daele. Rode Kruis-Vlaanderen bekijkt nog met Live Nation om volgend jaar de actie opnieuw te organiseren.

Morgen zijn de 11 donorcentra in Vlaanderen open en kan je ook op zaterdag bloed of plasma doneren. De openingstijden vind je op www.rodekruis.be