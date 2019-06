VIDEO. 10 jaar geleden leerden ze elkaar kennen op Rock Werchter en vandaag zegt Lynn er ja Esther De Leebeeck

29 juni 2019

21u23 14 Festivals Een dag om nooit meer te vergeten voor het Rotselaars koppel Kristof Van Herck (33) en Lynn Lernout (30). In 2009 leerden ze elkaar kennen op de festivalweide van Rock Werchter en vandaag, exact tien jaar later, vraagt hij haar ten huwelijk. Het romantisch moment gebeurde tijdens het optreden van Macklemore.

Exact tien jaar geleden leerden Kristof en Lynn elkaar kennen tijdens Rock Werchter. “Ik lag bij vrienden in een tent, maar dat was vrij ver wandelen tot aan de festivalweide. ‘s Morgens stond ik bij mijn neef aan de Floere Bloesstand en die wist te vertellen dat er nog een plaatsje bij hun vrij was op de camping. Eén van zijn vrienden, Kristof dus, lag blijkbaar alleen in de tent. Ik dacht: oké waarom ook niet?”, zegt Lynn. “Die dag bleef ik heel de tijd rondhangen in zijn buurt en ik merkte dat het succes had. Bij het optreden van Boys Noize heeft hij dan uiteindelijk zijn romantische move gemaakt”, aldus Lynn. Sinds die dag is het koppel samen. “Dat ging eigenlijk best vlotjes”, lacht het koppel.

Tijdens het optreden van Macklemore was het moment aangebroken, toch even stressen voor Kristof. “Ik heb letterlijk een flesje water opgegeten van de stress”, aldus Kristof. “De ringen heb ik via haar mama binnengesmokkeld op de wei. Als ik samen met Lynn door de check-in wandel en ik piep, kon de verrassing wel eens de mist in gaan”, aldus Kristof. Hij verzamelde al zijn vrienden om 19u20 aan drankstand 13, links van de mainstage. “Op deze plaats spreken wij meestal af met onze vrienden, dus het viel niet op om Lynn naar hier te lokken”, zegt Kristof.

Lynn wist van niets. “Ik had dit helemaal niet verwacht. Ik stond er vol ongeloof te bibberen en dacht eerst dat het een aprilgrap was”, lacht de verloofde. “Ik had ook niet door dat we omringd waren door zoveel vrienden en familie. Hij heeft het goed verborgen gehouden”, klinkt het nog bij Lynn.

Tijdens het huwelijksaanzoek hoor je de vrienden van het koppel roepen: “Lynn en Nonkel gaan trouwen”. Kristof is bij zijn vrienden gekend als ‘de nonkel’. Hij kreeg die naam omdat zijn schoonbroer jaren geleden een roddel had verspreid dat zijn zus zwanger was en hij nonkel zou worden. Dat bleek uiteindelijk een grap. Maar omdat Kristof zo fier was dat hij nonkel ging worden, kreeg hij de bijnaam ‘de nonkel’.

Lynn en ‘Nonkel’ zullen zaterdag 29 juni niet snel vergeten. De omstaande toeschouwers gingen uit hun dak en feliciteerden het koppel uitbundig. Een mooi moment om de feestavond mee in te zetten.