Verschillende gemeenten uit onze regio engageren zich om bloemen te zaaien voor bijen EDLL

24 maart 2020

12u36 0 Rotselaar De (honing)bij is de belangrijkste bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Maar in de loop van de jaren luidde de alarmklok over de afname van de bijenpopulatie alsmaar luider. Daarom zetten de provincie Vlaams-Brabant, 41 gemeenten en de Regionale Landschappen zich in om samen bloemen te zaaien zodat de bijen kunnen overleven. In onze regio ondersteunen de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Herent, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Rotselaar en Tremelo het project.

“Om (honing)bijen in stand te houden zijn veel bloemen nodig”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “In onze verstedelijkte omgeving en strakke tuinen komen die steeds minder voor. Al zijn stuifmeelrijke bloemen de ideale maaltijd voor bijen. Wie een bloemenakker zaait, kan zelf genieten van kleurrijke bloemenpracht en helpt hiermee de bijen overleven. Nu het sociale leven is stil gevallen door het coronavirus hebben onze inwoners wat meer tijd om plaats te voorzien voor zo’n bloemen in hun tuin”, aldus Monique Swinnen.

18.325 zakjes bloemenzaad via 41 gemeenten

41 gemeenten uit Vlaams-Brabant engageren zich om via de provinciale samenaankoop bloemenzaad te kopen. Zij zullen de 18.325 bloemenzaadzakjes verdelen. Zo’n bloemenzaadzakje bevat 20 gram zaden voor onder meer klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. Dat is voldoende voor het inzaaien van 40 vierkante meter. “Als alle bloemenzaadzakjes ingezaaid worden, verwachten we deze zomer 73 hectare aan bloemenvelden, waar onze bijen van kunnen profiteren”, aldus Monique Swinnen.