Verkeerssituatie in de Eektstraat na twee maanden proefopstelling al gewijzigd EDLL/KAR

01 september 2019

21u24 0

Op 15 april dit jaar werd het gedeelte tussen de AD Delhaize en het kruispunt met de Vleugtweg éénrichting in de richting van de supermarkt. De proefopstelling bleek na twee maanden toch niet te werken. Het zorgde voor teveel autoverkeer en file richting de Aarschotsesteenweg. Op vraag van de omwonenden heeft de gemeente in juni beslist om de éénrichting in de Eektstraat te wijzigen in de richting van de Vleugtweg. Dit terwijl de eerste proefopstelling normaal tot januari 2020 ging blijven. “De nieuwe proefopstelling werkt veel beter en zal naar alle waarschijnlijkheid de definitieve worden”, zegt mobiliteitsschepen Carine Goris (CD&V). Eind december gebeurt er nog een evaluatie om de rijrichting definitief te maken. Deze regel geldt enkel voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds in beide richtingen rijden.