Verkeerslichten Werchter brug worden aangepast om filedruk tijdens spitsuur te verminderen Kim Aerts

03 oktober 2020

15u31 3 Rotselaar De verkeerslichten aan Werchter brug worden aangepast, zodat er tijdens de spitsuren minder file gecreëerd wordt op het kruispunt. Na de aanpassingen moeten fietsers en voetgangers ook veiliger kunnen oversteken.

De aanpassingen komen er op vraag van de gemeente Rotselaar, nadat de wachtrijen op de Nieuwebaan te lang werden en voor sluipverkeer zorgden in de dorpskern van Werchter. Op het kruispunt in Werchter komen de gewestwegen Provinciebaan (N229) en Haachtsesteenweg (N21) samen. Tijdens piekmomenten ’s ochtends werden de wachtrijen op de Nieuwebaan erg lang. “Op vraag van het lokaal bestuur van Rotselaar wordt het kruispunt nu volledig aangepast volgens het actieplan ‘slimme verkeerslichten’. Eerder werden hiervoor al verkeerstellingen gedaan en is er een plan opgesteld om de regeling van de verkeerslichten te optimaliseren”, weet mobiliteitsschepen Carine Goris.

Doorstroming verbeteren

“Het doel van deze aanpassing is de doorstroming van het verkeer te verzekeren en tegelijk de veiligheid van de fietsers en voetgangers te verbeteren”, zegt de schepen. De grootste verandering is dat de regeling van de verkeerslichten wordt aangepast op basis van de verkeersstromen, afhankelijk van de ochtend- en avondpiek. Dit betekent dat er op de vier verkeersassen extra detectielussen worden geplaatst om de verkeersdrukte te meten. Zo wordt korte groentijd mogelijk als er weinig verkeer is en lange groentijd als er veel verkeer is. De groentijd vanuit Werchter zal ‘s ochtends langer duren en voortaan gelijk lopen voor het verkeer dat rechtdoor rijdt richting Haacht en het verkeer dat linksaf gaat richting Rotselaar. Tijdens de avondpiek zal het autoverkeer, komende van Haacht en Rotselaar richting Werchter, langere tijd groen licht krijgen.

Conflictvrij verkeer

Tegelijk worden de verkeerslichten voor fietsers en voetgangers aangepast, om conflictsituaties te vermijden tussen de verschillende weggebruikers. Hiervoor worden de wegmarkeringen aangepast en oversteekknoppen geplaatst op alle verkeerslichtpalen. Fietsers uit Hanewijk krijgen een apart licht om aan te geven dat ze rechts mogen afslaan bij rood om zich naar de oversteekplaats te begeven. Als alles volgens plan verloopt, zijn de aanpassingswerken tegen de herfstvakantie begin november uitgevoerd. Momenteel voert het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer de voorbereidende werken uit. Nadien zal ook de verkeerslichtenregeling effectief worden aangepast.