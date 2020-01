Verdacht overlijden in Rotselaar JSL KAR

07 januari 2020

13u36 4

Vanochtend omstreeks 9 uur kreeg de politie melding van een verdacht overlijden in een huis gelegen op de stationsstraat in Rotselaar. Het zou om een man van 22 jaar gaan. Morgen vindt er een autopsie plaats om uit te maken of het om een wanhoopsdaad of een natuurlijke dood gaat. Het parket sluit een tussenkomst van derden uit. De gerechtelijke politie, ambulance en de wetsdokter kwamen ter plaatste.

Later meer..