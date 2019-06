Verboden te zwemmen in de Plas Bart Mertens

08 juni 2019

16u00 0 Rotselaar De Sportdienst van Rotselaar laat weten dat het tot nader order verboden is om te zwemmen in de Plas. “De waterkwaliteit is niet goed genoeg. Het water is sterk vervuild”, klinkt het.

Een duik in de Plas van Rotselaar zit er momenteel niet in gezien de weersomstandigheden maar zelfs al breekt de zon definitief door dan is zwemmen in het meer voorlopig geen optie. De Sportdienst van Rotselaar laat weten dat het voorlopig niet toegelaten is om te zwemmen in de Plas. “De waterkwaliteit van de Plas blijkt op dit moment niet goed genoeg om te zwemmen. Het water is momenteel te sterk vervuild waardoor de kans bestaat dat er schadelijke micro-organismen in het water aanwezig zijn. Er geldt dus een zwemverbod tot de resultaten terug positief zijn. Elke maandag worden er nieuwe stalen genomen.” Wie op de hoogte wil blijven, kan terecht op de Facebook-pagina van de Plas en de gemeentelijke website voor actuele updates.