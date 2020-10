Vanaf 12 oktober asfalteringswerken Klein-Vlasselaar JSL

11 oktober 2020

Vanaf maandag 12 oktober wordt de asfaltlaag afgefreesd in Klein-Vlasselaar te Wezemaal. Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober. De planning is onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk op Appelweg en Blauwmolenstraat en er zal een omleiding worden voorzien. Fietsers kunnen wel nog door, aangezien het fietspad zelf niet wordt opgebroken.