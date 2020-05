Vanaf 11 mei kan je terug naar de markt in Rotselaar, Werchter en Wezemaal Esther De Leebeeck

14u09 0 Rotselaar Burgemeester Jelle Wouters (CD&V) heeft beslist dat de publieke openluchtmarkten in Rotselaar, Werchter en Wezemaal vanaf 11 mei terug mogen doorgaan. De gemeente stelde hiervoor een speciaal marktplan op. “Om te zorgen voor een betere spreiding van mensen die inkopen doen”, klinkt het.

Vanaf 11 mei gaan de winkels terug openen. Markten blijven verboden, behalve voedingskramen als ze de toestemming van de lokale overheden krijgen. En die heeft burgemeester Jelle Wouters nu dus gegeven. “Veel mensen gaan dan ook terug aan het werk. Hierdoor zullen de supermarkten en andere winkels meer bezoekers ontvangen op dezelfde tijdstippen, namelijk in de drukke periodes na het werk. Dit zou kunnen leiden tot een concentratie van mensen, waardoor de afgekondigde maatregelen in het gedrang komen", verduidelijkt de gemeente. Daarom werd er beslist om de markten in het centrum van Rotselaar, Werchter en Wezemaal terug te laten doorgaan. “Zo zorgen we voor een maximale spreiding van de mensen”. De gemeente nam wel extra voorzorgsmaatregelen. Zo zullen de kramen verder uit elkaar staan, is er een speciaal marktplan opgesteld om de social distancing te garanderen en zal er een gemeentelijke marktcoördinator aanwezig zijn om alles nauwgezet te controleren.

Daarnaast wordt er uitdrukkelijk gevraagd om alleen naar de markt te komen, elektronisch te betalen en een mondmasker te dragen. Volgende week kunnen inwoners dus weer op dinsdagvoormiddag naar de markt in het centrum van Rotselaar, op vrijdagnamiddag naar de markt in Werchter en op zaterdagvoormiddag naar de markt in Wezemaal.