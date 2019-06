Van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds wachten op die ene groep: Bastille EDLL

27 juni 2019

10u10 0 Rotselaar De deuren van de festivalweide openen pas om 12 uur, maar de Duitse Pia Arnold (24) en Anastasia Scheses (22) wachten al sinds 8 uur vanmorgen aan de hoofdingang. Ze willen absoluut op de eerste rij te staan bij Bastille.

De twee meisjes uit het Duitse Solingen zakken speciaal voor één dag af naar Rock Werchter. “Het is maar twee uur rijden, dus daarom slapen we niet op een camping”, klinkt het. Het is de eerste keer dat Pia en Anastasia naar het festival komen. De meisjes studeren grafische vormgeving en leerden elkaar kennen op de Universiteit.

En of ze grote muziekfans zijn: “als de deuren openen om 12 uur lopen we zo snel mogelijk naar het hoofdpodium om zeker op de eerste rij te staan bij Bastille”, zegt de 24-jarige Pia. Opmerkelijk: Bastille speelt pas om 20u20 vanavond, zo'n twaalf uur later. “Voor echte fans zoals wij is al dat wachten helemaal niet erg. Wij zijn altijd veel te vroeg, ook bij andere concerten”, aldus Anastasia. “We zijn eens naar een optreden van Bastille geweest in Amsterdam en toen stonden we al aan de ingang om 6 uur ‘s ochtends én dat in de regen. Het optreden stond toen pas gepland om 19 uur”, zeggen de fans. Ook afsluitster Pink willen ze niet missen. “Pink is zo’n grote ster, die willen we zeker niet missen. Gelukkig speelt ze ook op de mainstage zoals Bastille”, klinkt het nog. De twee meisjes zullen dus een hele dag te vinden zijn op de eerste rij van de mainstage, zoveel is duidelijk.

“We zijn wel benieuwd hoe Belgen reageren als de deuren van het festival openen, want in Duitsland loopt iedereen dan rond als zotten”, zegt Pia. De twee blijven geen vier dagen omdat Anastasia haar bachelorproef nog moet afwerken. Deze nacht rijden ze dus gewoon terug naar Solingen.