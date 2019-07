Uittocht Rock Werchter: Volksverhuizing van festivalgangers verliep vlot en minstens even belangrijk: Tonnen minder afval dan vorig jaar Kampeerder wordt milieubewuster EDLL

01 juli 2019

16u47 0 Rotselaar De 45ste editie van Rock Werchter zit erop. Heel wat kampeerders waren vanochtend vroeg uit de veren om na vier dagen Rock Werchter naar huis te vertrekken. Kleine oogjes, maar duidelijk tevreden festivalgangers. De uittocht verliep vlot en met opmerkelijk veel minder afval dan de vorige edities, zo blijkt.

Tegen 12 uur vanmiddag moesten alle festivalgangers van de campings. Voor velen een korte nacht of gewoon ‘nachtje’ door. Emile (19) en Ward (20) uit Deinze geraakten de laatste nacht zelfs niet meer tot in hun tent. “Onze bandjes zijn deze nacht - of beter gezegd in de vroege ochtend - afgeknipt omdat we te luidruchtig waren. We werden buitengezet op camping The Hive, maar onze spullen liggen nog binnen. We hangen hier dus al een paar uur rond te wachten op onze vrienden want zij moeten onze spullen meebrengen”, aldus de twee verloren zonen.

Een tent staat gemakkelijk op, maar afbreken is nog iets anders. Traditiegetrouw kiezen veel festivalkampeerders er dan ook voor om hun partytent te laten staan. “Er blijven tot 40% meer partytenten over in vergelijking met vorig jaar. Festivalgangers namen over het algemeen opmerkelijk minder mee”, zegt Bart De Vos, verantwoordelijke van camping The Hive.

Opvallend dit jaar: ook veel lege zwembadjes blijven eenzaam achter. Er is geen twijfel mogelijk, de kampeerder zocht verkoeling. “Wij hebben twee partytenten achtergelaten. Eén partytent was toch stuk en de andere hebben we ingepakt laten liggen, omdat we al genoeg moesten sleuren”, zegt een groep festivalgangers uit Waregem. De meisjes vertrekken tevreden naar huis.

Camping The Hive van Rock Werchter telde dit jaar 27.200 bezoekers, camping Resort klokte af op 3.000 festivalgangers en ook de mindervalidencamping was met 500 bezoekers uitverkocht. “De trend van dit jaar? Ondanks het feit dat we evenveel toiletten hadden geplaatst, werd er door de kampeerders massaal veel meer gebruik van gemaakt”, klinkt het bij Bart De Vos.

Milieubewuste jeugd

De organisatie deed op voorhand al heel wat om festivalgangers te sensibiliseren en de kampeerterreinen zo proper mogelijk achter te laten, en met succes. “We zijn ongelooflijk fier op de jeugd. Ze hebben onze boodschap echt opgepikt en zijn dus niet voor niets gaan spijbelen. Als ik nu vergelijk met de vorige editie hebben we tonnen minder afval”, zegt Bart De Vos. Hoeveel ton er effectief verzameld werd, zal pas over enkele dagen gecommuniceerd worden. Vorige edities werd er in totaal gemiddeld zo'n 200 ton afval verzameld.

Recyclage: overgebleven slaapzakken worden verwerkt tot laarzen

“In elke zone is er een recyclagepunt waar festivalgangers materiaal, maar ook overgebleven voeding konden inleveren. De voedselbanken is één van de nieuwe partners waarmee we samenwerken en dat is echt een groot succes geweest. Dat gaat over tonnen eten”, aldus Bart. De organisatie van camping The Hive zet origineel in op recyclage. “Van de overgebleven slaapzakken worden laarzen gemaakt. De ‘Hive’-laarzen zullen dan volgend jaar verkocht worden. Op die manier kunnen festivalkampeerders letterlijk in hun eigen slaapzak stappen. We willen aantonen dat recyclage kan”, zegt Bart. De organisatie bekijkt ook nog om vesten te maken van de overgebleven tentzeilen.

In zwoele temperaturen werd er de voorbije vier dagen stevig gefeest. Maar door de hittegolf waren de nachten minstens even zwoel. De festivalgangers vertrekken rustig en vooral met een groot slaaptekort naar huis. “Het was puffen en zweten in de tent. We hebben elke nacht maar een viertal uur geslapen omdat het na 8 uur ‘s ochtends niet meer houdbaar was”, klinkt het bij een groep vrienden uit Nederland.

Ook op het openbaar vervoer werd tijdens het festival extra ingezet. De Lijn vervoerde de afgelopen dagen maar liefst 120.000 festivalgangers. Rock Werchter eindigde alvast met een vlotte uittocht.