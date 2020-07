Uitslaande brand verwoest chalet in Werchter: “Alles is weg, zelfs accordeon van overleden vader” Joris Smets

28 juli 2020

16u35 2 Rotselaar Het noodlot heeft voorbije nacht toegeslagen in een woning in Werchter. De brandweer kwam rond 4 uur ‘s nachts ter plaatse maar de chalet op de Hinderenberg brandde volledig af. De bewoners waren op dat moment op vakantie in de Ardennen en reageren aangeslagen: “Alles is weg, ook veel spullen met emotionele waarde. We kunnen het nog niet goed vatten.”

De brand zou ontstaan zijn door kortsluiting aan de airco. Of die aanstond weten de bewoners niet, maar de stekker stak wel buiten in. De chalet, die voornamelijk bestond uit hout, polyester en PVC, brandde snel volledig af. “Om 4.20 uur belde de brandweer ons wakker”, zegt de vrouw van Koen. “We waren op vakantie in de Ardennen met onze caravan en zijn onmiddellijk terug huiswaarts gekeerd. Toen we rond 6 uur ter plaatse kwamen, was onze woning al volledig afgebrand. De buren zeiden dat het heel snel is gegaan. We geloofden het pas toen we aankwamen voorbije nacht, het is onvoorstelbaar. Er schiet niets meer van over. Al onze bezittingen, buiten een paar kleren die we mee hadden op vakantie, zijn weg. Er zijn ook veel spullen met emotionele waarde verloren gegaan. Zelfs de accordeon van de overleden vader van mijn man is in het vuur gebleven.”

Nieuwe woning zoeken

Koen en zijn vrouw moeten op zoek naar een nieuwe woning. “Voorlopig slapen we in onze caravan en misschien kunnen we bij de moeder van Koen terecht”, zegt ze. “De verzekering zal wel tussenkomen, maar geen idee hoelang dat gaat duren. In Werchter is er momenteel geen noodwoning beschikbaar voor ons. We hebben nu contact met de gemeente Tremelo om te kijken of daar iets mogelijk is. We hebben heel veel stress, die we ook fysiek voelen nu. Het gaat niet goed en we hopen snel een oplossing te hebben. Maar het is heel erg, dit komt zwaar aan.”