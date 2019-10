Twee bestuurders positief tijdens verkeerscontrole ADPW

15 oktober 2019

Politiezone BRT hield in de nacht van zaterdag op zondag een verkeerscontrole in de gemeenten Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Tijdens de alcoholcontrole bliezen twee bestuurders positief en twee alarm. Daarnaast stelde de politie vier pv’s op wegens het niet hebben van een verzekering. De RVA stelde die pv’s op in verband met het al dan niet ingeschreven zijn als werknemer. Het RSVZ stelde een inbreuk vast met betrekking tot de wetgeving als zelfstandige.