Twee bestuurders gewond na botsing Joris Smets

14 juli 2020

12u00 2 Rotselaar Dinsdagvoormiddag zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen aan cultuurcentrum de Mena in Rotselaar. Twee bestuurders waren op elkaar gebotst en zijn lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten kwamen rond half 11 ter plaatse. De bestuurders zijn op elkaar gereden aan cultuurcentrum de Mena in Rotselaar. De brandweer moest een van de bestuurders uit de auto bevrijden: de airbags waren afgegaan en de vrouw zat gekneld in haar auto. Beide bestuurders werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbaan was een tijdlang versperd en beide auto’s moesten getakeld worden.