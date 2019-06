Twee bestuurders blazen ‘alarm’ tijdens verkeersactie ADPW KAR

06 juni 2019

Aan de Torenstraat in Rotselaar werd vorige week woensdag een verkeersactie gehouden die gericht was op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. Ook de boorddocumenten werden gecontroleerd. Van de 290 bestuurders die gecontroleerd werden, bliezen er twee alarm. Zij kregen een rijverbod van drie uur opgelegd. Andere inbreuken waren het negeren door een vrachtwagenbestuurder van het +3,5 ton verkeersbord in de dorpskern, twee inbreuken wegens niet handenvrij telefoneren en eentje wiens autokeuring niet in orde was.