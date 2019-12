Trajectcontroles in onze regio actief tegen de lente KAR

01 december 2019

14u11 0 Rotselaar De trajectcontroles die in onze regio geïnstalleerd zijn, maar nog niet actief zijn, treden tegen de lente van 2020 in werking. Dat zegt Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De trajectcontroles in onze regio zullen tegen de lente worden ingeschakeld. Op een precieze datum wil het AWV zich niet vastpinnen, omdat de start van deze controles al zo vaak is uitgesteld. Het grondgebied van Rotselaar zal vier trajectcontroles tellen. Op de Provinciebaan tussen Rotselaar-dorp en Werchter, trajectcontrole Aarschotsesteenweg (N19) tussen Gelrode (Aarschot) en Wezemaal (Rotselaar), tussen het dorpscentrum van Wezemaal en het Montfortcollege en die op de Tremelobaan tussen Werchter en Tremelo. Die andere trajectcontroles in onze regio vind je binnenkort in Haacht (Stationsstraat), Lubbeek (Staatsbaan) en Bertem (E40).

Softwarelicentie

Het was wachten tot de federale politie de gunningsprocedure had afgerond voor het verkrijgen van softwarelicenties om aan de slag te gaan met het systeem, en die horde is intussen genomen. Naast de 121 controleplaatsen in Vlaanderen die in de lente geconnecteerd worden met de politiecomputers, plant AWV nog camera’s op 31 andere trajecten in de loop van volgend jaar, zodat er eind volgend jaar 152 trajectcontroles geïnstalleerd zullen zijn. In onze regio is dat dus Lubbeek (Staatsbaan) en Bertem (E40). Het is de federale politie die instaat voor de verwerking van de gegevens van de trajectcontroles.