Traditie houdt na 14 jaar nog stand: Timber (16) en Remco (16) kruipen een week ‘den boom in’ EDLL

13 juli 2019

22u40 0 Rotselaar Het is weer de tijd van het jaar voor Festival ‘Den Boom In’ van jeugdhuis Floere Bloes in Wezemaal. Al 14 jaar op rij kruipen twee leden voor de start van het festival op 20 juli een week ‘den boom in’.

Hans Speetjens (37) en Thomas Heyndrickx (37) waren de eerste die in 2005 in de befaamde boom aan jeugdhuis Floere Bloes kropen. Wat ontstond als een ludieke actie om geld in te zamelen, houdt 14 jaar later nog steeds stand. Remco Goemans (16) en Timber De Bruyne (16) kruipen een week lang ‘den boom in’ op zes meter hoogte. Pas op 20 juli, met het startschot van Festival ‘Den Boom in’, mogen ze er terug uit. “Elke avond staat er een activiteit gepland, zoals kubben, pokeren, beerpong of een cantus. Om ons in de dag bezig te houden voorzien de andere leden speciale opdrachten. We gaan ons dus niet vervelen. De boomhut is ook veel groter dan vorig jaar, er kunnen zeker 20 bezoekers langskomen”, aldus Timber.

Met optredens van Lexington Steel, She bad, Three Men Special, The back-up plan en Ftakke wordt het gratis festival weer goed gevuld met lokaal talent. Het festival en de twee boomhutbewoners kunnen rekenen op de steun van 16 sponsors.