Tina (39) en Tim (41) zijn de nieuwe eigenaars van het Broodhuis in Wezemaal Na 30 jaar nachtwerk stopt Johan De Cat ermee EDLL

09 juli 2019

14u23 0 Rotselaar Tina Valgaerts (39) en Tim Hemeleers (41) zijn de nieuwe eigenaars van het Broodhuis in Wezemaal. Voormalig bakker Johan De Cat (52) en zijn vrouw Karine Van Looy (49) stoppen ermee.

“Ik sta al van mijn 16 jaar in de bakkerij en na bijna 30 jaar nachtwerk is het tijd voor iets anders. Nu eerst even rusten en profiteren”, zegt voormalig eigenaar Johan De Cat. Sinds 1992 is Johan actief in het Rotselaarse als bakker. Eerst had hij jarenlang bakkerij De Cat in Rotselaar-Heikant en sinds 8 jaar baatte hij het Broodhuis in de Vleugtweg uit.

Johan en Karine vonden in hun opvolgers Tina en Tim. Het koppel, ook uit Rotselaar, had sinds september vorig jaar de broodjeszaak ‘T zoete broodje in de Langestraat. Die zaak laten ze nu achterwegen om zich te volledig te concentreren op de bakkerij. “Het was de droom van mijn man om een eigen bakkerij te openen, dus die kans lieten we niet schieten”, zegt Tina. Het Broodhuis is een goed draaiende zaak, dus het koppel kiest er bewust voor om de recepten volledig over te nemen. “We nemen de bakkerij over zoals die was. De vorige bakker Johan komt zelfs nog twee weken helpen om de recepten uit te leggen, zodat ik me volledig kan inwerken. De klanten gaan er niets van merken, buiten natuurlijk een nieuw gezicht in de zaak”, aldus Tim. Het interieur hebben ze wel lichtelijk veranderd. “Het enige wat we veranderd hebben is het behangpapier en nieuwe lampjes gehangen”, lacht Tina.

“Het is niet zo evident om opvolgers te vinden die ook een warme bakkerij willen starten. Ik kende Tim en wist dat hij een bakkersopleiding had gevolgd. Al van bij onze eerste afspraak viel er een akkoord. Ze zijn jong en ambitieus, dus ik heb er het volste vertrouwen in”, klinkt het nog bij Johan.

Tina en Tim openden gisteren het nieuwe Broodhuis. “De afgelopen twee dagen waren al druk, gewoon omdat er zoveel op u af komt. Het is aanpassen, maar we vinden het ontzettend leuk”, aldus de nieuwe bakker.