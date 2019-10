Terheidelaan afgesloten door overhangende takken Kim Aerts

11 oktober 2019

15u51 3

De Terheidelaan aan het meer van Rotselaar is vrijdagmiddag omstreeks 14.45 uur even afgesloten geweest door overhellende takken. Bij de brandweer liep omstreeks 14.30 uur een melding binnen van de gevaarlijke situatie. Die kwam met een ladderwagen ter plaatse om enkele takken in de kruinen te snoeien waardoor doorgaand verkeer even niet mogelijk was.