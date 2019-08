Sylvia (36) schrijft haar eerste boek over hooggevoeligheid bij kinderen EDLL

16 augustus 2019

15u14 0 Rotselaar Sylvia Kieffer (36) uit Rotselaar brengt haar eigen boek op de markt om aandacht te schenken aan hooggevoeligheid op jonge leeftijd. Het prentenboek biedt een hulpmiddel aan ouders en scholen om te leren omgaan met hooggevoelige kinderen.

De vrouw uit Rotselaar heeft vertalen, talen en schrijven in haar bloed. Tot driemaal toe kreeg ze de glansrol van mama. “Ik heb drie dochters en de middelste is hooggevoelig. Het gedrag dat zij stelt, zoals met haar handen op haar oren zitten en telkens zoeken naar een rustig plekje, was voor mij heel herkenbaar. Ik ben zelf ook hooggevoelig. Als een kind daar mee worstelt, waarom geen prentenboek maken dat het kind helpt te vertellen wat er in hun hoofdje omgaat? Zo is het idee ontstaan”, aldus schrijfster Sylvia.

In haar boek ‘Wat kriebelt er in mijn oor?’ wordt er een verhaal verteld over het hooggevoelige egeltje Emo dat last heeft van ‘kriebeloren’. Samen met zijn vriendinnetje Libelle Lief gaat hij op zoek naar een rustig plekje. Het prentenboek is verrijkt met afbeeldingen van tekenares Vera Hangen.

Hulpmiddel

‘Wat kriebelt er in mijn oor?’ helpt kleuters beter om te gaan met hun hooggevoeligheid en dient als hulpmiddel voor de communicatie tussen ouders en hun hooggevoelig kindje. Het zet hen aan om te praten over hun gevoelens. Ouders en opvoeders krijgen zo een beter inzicht in de gevoelige leefwereld van hun kind. “Hooggevoeligheid komt meer en meer voor. Ook scholen moeten daar rekening mee houden. Mijn dochter weende enorm veel en leerkrachten dachten wel eens dat ze gewoon flauw was. Ook voor scholen kan het prentenboek dus een hulpmiddel zijn om hiermee om te gaan”, aldus Sylvia.

Wat kriebelt er in mijn oor? is verkrijgbaar op de webshop van uitgeverij Boekscout of bij de standaardboekhandel in Haacht en Kampenhout. Meer informatie vind je op www.watkriebelterinmijnoor.be