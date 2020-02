Storm Ciara houdt sportievelingen niet tegen: meer dan 1.500 veldlopers nemen deel aan de Crosscup in Rotselaar EDLL

09 februari 2020

16u01 0 Rotselaar De Plas in Rotselaar is vandaag het decor van het Vlaams en Belgisch kampioenschap veldlopen. Ondanks dat bijna alles in ons land is afgelast wegens de storm Ciara, ging de Crosscup in Rotselaar gewoon door. Meer dan 1.500 veldlopers waagden zich aan de start.

Heel wat evenementen en voetbalmatchen zijn vandaag afgelast wegens de storm Ciara. Maar in Rotselaar ging de Crosscup gewoon door. De gemeente mocht vandaag 1.500 atleten van binnen- en buitenland ontvangen voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap veldlopen. Hoog op het programma stonden zowel de Crosscup, het kampioenschap van Vlaanderen, als het Belgisch en Vlaams kampioenschap veldlopen voor atleten met een handicap. De spits werd afgebeten door een recreatieve G-veldloop voor personen met een beperking.

De organisatie nam vooraf wel veiligheidsmaatregelen. “We hebben ook vandaag nog overlegd met de brandweer en de politie. Er werd geen start- en aankomstboog geplaatst, de VIP-tent is verplaatst naar de hal en er staat zo goed als geen tent buiten. Gedurende het hele evenement blijven er ook 20 mensen stand-by indien er zich grote problemen zouden voordoen”, zegt organisator Jos Van Roy. Omdat alle bomen op het terrein van de Plas erg jong zijn, is de brandweer ervan overtuigd dat die amper kunnen omwaaien.

Om 14 uur, na de start van de senioren mannen, werden ook alle spandoeken al weggehaald. Maar buiten een omvergeblazen toiletcabine, rondvliegende takken en het water van de Plas dat twee meter hoger is gekomen, verliep het evenement zonder al te grote problemen. De Crosscup lokte zelfs meer deelnemers dan vorig jaar. “We hebben nog nooit zoveel deelnemende kinderen gehad als vandaag. De opkomst is toch groter dan verwacht. De storm heeft de lopers duidelijk niet tegengehouden”, aldus organisator Jos. Doordat de masters dames samen liepen met de junioren dames en ook de masters heren samen met de junioren mannen het veld in trokken was het evenement om 15u30 al gedaan.

Bekijk onze fotoreportage hieronder.