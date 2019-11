Stapje dichter bij de realisatie van de fietssnelweg in Rotselaar EDLL

20 november 2019

Op de gemeenteraad in Rotselaar werd zopas de eerste stap naar de fietssnelweg in Rotselaar goedgekeurd. “Het bestek voor de eerste fase tussen de Abdijlaan en Pad Onder ‘t Spoor werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Nu kan het openbaar onderzoek starten. Zo realiseren we een fietssnelweg die de stations van Wezemaal naar Aarschot en Leuven verbindt. Ondertussen bereiden we ook al de tweede fase voor van Wezemaal-station richting Aarschot”, laat burgemeester Jelle Wouters (CD&V) weten.