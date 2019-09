Sportoase Ter Heide bestaat 7 jaar en heeft sindsdien meer dan 550.000 zwemmers verwelkomd EDLL

06 september 2019

15u53 0 Rotselaar Sportoase Ter Heide in Rotselaar blaast 7 kaarsjes uit en blikt terug op een succesverhaal. Sinds de opening in 2012 heeft de Sportoase in Rotselaar maar liefst 550.000 zwemmers mogen verwelkomen.

Meer dan 400 kinderen nemen wekelijks deel aan één van de zwemlessen in Sportoase Ter Heide. Zo'n 550.000 zwemmers vonden er de afgelopen 7 jaar sport en ontspanning in het zwembad. De Rotselaarse Sportoase mocht bovendien ook haar 100.000ste groepsles-deelnemer ontvangen.

Innovatie

Sportoase Ter Heide zal in de toekomst blijven inzetten op vernieuwing en innovatie. Zo werd er in de sporthal recent een volledige vernieuwing voorzien van de volleybal-installatie en ook in de Indoor Cycling ruimte werd er geïnvesteerd in nieuwe toestellen. De fietsen zorgen niet alleen voor een nieuwe uitstraling en presentatie, maar maken het ook mogelijk om individuele prestaties te registreren in de Sportoase Fitness app en persoonlijke doelen voorop te stellen.

Experience Days

Sportoase Ter Heide nodigt iedereen uit om persoonlijk kennis te maken met het aanbod tijdens de Experience Days op 14 en 15 september. Op de infodagen wordt er kinderanimatie voorzien en kan je deelnemen aan tal van vrije demolessen.