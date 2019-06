Spelen in een teletijdmachine Archeologiedag in Rotselaar op 15 juni EDLL

04 juni 2019

12u10 0 Rotselaar Op 14,15 en 16 juni wordt de tweede editie van de Vlaamse ‘Archeologiedagen’ georganiseerd. In Vlaams-Brabant staan er zo’n 20 activiteiten in 10 gemeenten op het programma, waaronder ook in Rotselaar. Op zaterdag 15 juni opent officieel het speelterrein aan woonzorgcentrum De Wyngaert dat een soort reconstructie is van de opgegraven sporen uit 2016.

Tijdens het voorjaar van 2016 onderzochten archeologen van het Vlaams Erfgoed Centrum het terrein dat grenst aan het woon- en verzorgingstehuis De Wyngaert. De grootste verrassing bleek de aanwezigheid van meer dan 50 hutkommen. In deze hutten werd een opmerkelijk groot aantal molenstenen gevonden. Dergelijke vindplaatsen met hutkommen uit de volle middeleeuwen zijn tot nu toe niet bekend in Vlaanderen. Het gaat dus om een unieke archeologische vindplaats. De mooie resultaten werden gematerialiseerd in een speeltuin. Hiervoor was het gebruik van duurzame materialen en streekeigen groenbeplanting van essentieel belang. De speelplek is een soort reconstructie van de opgegraven sporen, maar het brengt de bezoeker ook terug naar een periode die ver achter ons gelegen is.

Na de officiële opening van de speeltuin op zaterdag 15 juni kan je een kijkje nemen bij enkele middeleeuwse ambachtslieden en ondertussen genieten van een sneetje authentiek Wijngaardbrood. Daarnaast worden er tussen 15 uur en 16u30 in de cafetaria van het woonzorgcentrum lezingen gegeven die de resultaten van de opgravingen meer toelichten én de site in zijn regionale en historische context plaatsen. De inkom is gratis.

De Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum voor Vlaamse Archeologie bundelen dit jaar voor het eerst hun krachten om het draagvlak voor archeologie in Vlaanderen te versterken. Het resultaat is alvast een gevarieerd en mooi gespreid aanbod. Meer informatie over andere evenementen is te vinden op www.archeologiedagen.be