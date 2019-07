Slechts 1 op 5 ging met openbaar vervoer naar TW Classic EDLL en KAR

16 juli 2019

Slechts een op de vijf bezoekers van TW Classic in Werchter koos afgelopen zondag voor het openbaar vervoer. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn.

Zondagmiddag was het aanschuiven op de E314 richting afrit Holsbeek, die naar het festivalterrein in Werchter leidt. Ook de secundaire invalswegen slibden in de latere namiddag dicht. Ondanks het feit dat zowel de gemeente Rotselaar als de NMBS, De Lijn en organisator Live Nation het openbaar vervoer wilden promoten door extra bussen en speciale nachttreinen in te leggen, hielden 44.000 bezoekers daar geen rekening mee. Van de 55.000 bezoekers kozen slechts 11.000 festivalgangers voor het openbaar vervoer.