Slag aan de Molen herdacht 105 jaar na datum ADPW

08 september 2019

Het gemeentebestuur van Rotselaar en de oudstrijdersbond hebben zondag de ‘Slag aan de Molen’ herdacht. Op 12 september 1914, 105 jaar geleden dus, lieten 325 soldaten het leven. “Ze waren 300, die vielen op den morgen van 12 september 1914" staat op het enorme monument dat de gesneuvelden van de Slag bij de Molen in Rotselaar moet gedenken. Er was een herdenkingsmis in de Sint-Pieterskerk. Daarna werd er aan de gedenksteen een bloemenhulde gebracht. Nadien volgde een optocht naar het monument aan de Molen.