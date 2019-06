Slachtoffers louche ‘kredietmakelaar’ groeperen zich ADPW

17 juni 2019

21u03 0 Rotselaar Een vijftigtal mensen uit alle windstreken kwamen zaterdag naar het marktplein van Schellebelle. Geen plezieruitje, wel een manier om de krachten te bundelen tegen louche kredietmakelaar Kris B. (55) uit Rotselaar. De man overtuigde zijn slachtoffers om hun huis aan hem te verkopen voor een prijsje met de belofte dat ze later zonder problemen het huis terug konden overkopen.

Een 71-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem kreeg 98.000 euro van B. voor haar huis met een waarde van 230.000 euro. Ze belandde uiteindelijk op straat door hem, maar ze haalde haar gelijk voor de rechtbank.

“Mijn moeder werd plots gedwongen uit haar huis gezet door de vrederechter omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ik viel compleet uit de lucht. Toen bleek dat het huis niet meer van haar was. We hebben meteen verzet aangetekend. Mijn moeder heeft nooit willen vertellen hoe ze met hem in contact is gekomen. Ze was toen al ouder en had geen kennis van zaken”, vertelt dochter Patricia.

B. zocht de vrouw op in 2013. Omdat ze financiële problemen had en niet beter wist, ging ze in op zijn voorstel om het huis, met geschatte waarde van 230.000 euro, te verkopen voor 115.000 euro. De vrouw ging overstag omdat ze werd wijsgemaakt dat ze haar huis kon terugkopen. B. beloofde ook dat als ze daar niet in slaagde, hij haar alsnog 40.000 euro zou toesteken. Van de 115.000 euro hield hij opnieuw de registratierechten af, zodat er uiteindelijk nog 98.000 euro over bleef. Maar die praktijk is manifest in strijd met de Woninghuurwet. Opnieuw speelde de kredietverstrekker onder één hoedje met zijn compagnon de route, een notaris uit Werchter.

Daarna stelde hij met Immovite bvba een huurovereenkomst op zodat de vrouw 595 euro moest betalen om in het huis te blijven wonen. Voor de rechter beweerde B. dat dit bedrag ver onder de marktprijs lag en in het voordeel was van de vrouw. De rechtbank volgde de redenering van hem niet. Integendeel, de rechter besloot dat B. alles moet terugbetalen.

Dat is waar de gedupeerden die zaterdag samenkwamen in Schellebelle ook op hopen. Daar bleek dat B. steeds dezelfde methode hanteerde, zoals ook bij de mama van Patricia gebeurde. B. zocht op een gewiekste manier slachtoffers die naar een lening op zoek waren. Dat kon perfect, zo maakte B. hen wijs. Hij kocht hun woning op aan een prijs ver onder de waarde. Hij beloofde zijn slachtoffers dat ze later het huis eenvoudig konden terugkopen. Maar B. schoof alle kosten af op de verkopers, waardoor ze slechts enkele duizenden euro’s kregen. Daarna moesten de slachtoffers B. elke maand huur betalen als ze in hun huis wilden blijven wonen.

B. werd in mei opgepakt door het gerecht. Hij wordt verdacht van oplichting en het leiden van een criminele organisatie. Sinds vorige week is B. terug op vrije voeten na een maand in voorhechtenis. Ondertussen heeft hij zijn werkzaamheden alweer hervat. En dat zullen zijn slachtoffers geweten hebben. Zij kregen onmiddellijk een sms’je waarin ze herinnerd werden dat ze de huishuur nog moesten betalen.