Site wasserij Zilverwit onder de sloophamer

10 september 2019

Het uitzicht van de Rotselaarse dorpskern is de afgelopen dagen licht hertekend. De site van de voormalige wasserij Zilverwit en het vroegere gebouw van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees gingen allen onder de sloophamer. Binnen twee jaar verrijzen er 42 appartementen in een eerste fase. In een tweede fase komen er nog eens 51 assisentiewoningen op de plek waar vroeger de wasserij was. Die bestond al sinds de jaren 60. Voordien was het de thuishaven van limonadefabriek KINA. Begin 2021 zouden de eerste bewoners hun intrek moeten kunnen nemen.