Selah Sue trapt Zomerbar, de steriele versie van Rock Werchter, af: “Leuk, maar het zal bij deze ene keer blijven” Kim Aerts

02 juli 2020

22u08 0 Rotselaar Steek Rock Werchter in een hete was en je krijgt de kleine steriele versie. Anno 2020 omgedoopt als de Zomerbar. Slechts 400 gelukkigen in plaats van 88.000 festivalgangers per sessie, die de miniconcerten al zittend in hun bubbel mogen aanschouwen. “Leuk om één keer mee te maken.”

Een tong zal er deze corona-editie niet gedraaid worden op de ‘holy ground’ langs de Haachtsesteenweg. Als de mondmaskers afgaan, worden de lippen enkel natgemaakt om een frisse pint aan de lippen te zetten. Aangereikt door obers, die wel de benen van onder hun lijf lopen in een uithoek aan de North West Walls in het festivalpark. De beperkte drank- en eetkaart bestel je via een QR-code aan je tafeltje.

Back to basics

Dansen zit er niet in als Selah Sue de eerste noot aanslaat. “Voor mij persoonlijk draaide de lockdown om ups en downs. Ik had geen fomo (fear of missing out, nvdr.) meer. Maar dan werd mijn papa ziek. En toen werd het heel lastig, surreëel zelfs. Ik heb me nog nooit zo hard verbonden gevoeld met de medemens. Ik was overweldigd door de liefde en steun die onze familie kreeg. Bij mij is het een periode van uitersten geweest. Maar eigenlijk heb ik ervan genoten. Het was back to basics, waarbij de neuzen in dezelfde richting wezen. Op die manier kon ik het wel appreciëren”, sprak Selah Sue haar publiek toe.

Sanne Putseys, zoals de zangeres uit Leefdaal geboren werd, had een setlist om bijna een uur vol te maken. Op het einde van haar optreden vroeg ze de toeschouwers of er toch niet kon recht gestaan worden. En zo geschiedde, voor even. Iedereen genoot zichtbaar, maar de tijd was om voor iedereen het door had. Dat vonden ook Solomya (21) uit Alsemberg, Martha (21), Andriana (23) en Natalia (19) uit Antwerpen. “Het was voorbij voordat je het wist. Ik denk niet dat ze een uur gespeeld heeft. Terwijl we echt wel gekomen zijn om Selah Sue bezig te horen en niet omdat dit het enige concert was waar we tickets voor konden bemachtigen. Het was leuk om mee te maken en om te vertellen aan onze kinderen later dat we een ‘coronafestival’ hebben meegemaakt, maar het zal bij deze ene keer blijven”, zeggen de jonkies.

Campingsfeer

“We zijn ook al naar Rock Werchter geweest, maar dit is totaal niet te vergelijken. Eigenlijk missen we het meeste de sfeer en dan vooral de ambiance op de camping en het sociaal contact en naar de mensenmassa gapen. De kracht van zoveel mensen samen voor een podium mag je niet onderschatten en dat was hier niet het geval. Tijdens het optreden zijn we allemaal mooi blijven zitten, maar gelukkig werkte ons bovenlichaam nog”, lachen de vier.

Normaal wordt het centrum van Werchter overspoeld door duizenden festivalgangers die naar het festival gaan of terugkomen. Of gewoon op café gaan, al is het maar om de sfeer op te snuiven. Bij cafe ’t Deurp in het centrum kijken ze met lede ogen toe dezer dagen. “Dit is niet wat we gewend zijn. Normaal is het hier al vollenbak vanaf woensdag. Nu is het wel druk en niet door de vaste stamgasten, maar het blijft anders. Het blijft een streep door de rekening, maar vooral we missen de sfeer wel”, zegt tapster Anita (53).

Livestream

Even verderop de Haachtsesteenweg werd ook een concert op poten gezet bij Zippolla. Het bedrijf is tijdens Rock Werchter in de weer om alle standen op te bouwen. “Maar voor de goede orde, wij hebben niets met de organisatie van Rock Werchter of podiumbouwer Stageco te maken”, zegt zaakvoerder Chris Holemans. “Wij hebben dit op poten gezet omdat bij ons ook veel materiaal is blijven liggen. Normaal bouwen wij de inkom van Rock Werchter, de standen en lichttorens rond het festivalterrein. Wij bouwen ook vooral industriebouw, decors en beurzen op, maar dat ligt ook allemaal op zijn gat. Daarom hebben wij twee maanden geleden de handen in mekaar geslagen om werkloze artiesten een forum te bieden. En dat is allemaal vrijblijvend. Wij zijn bezig en de artiesten kunnen hun ei kwijt op ons podium via een livestream. Het is niet de bedoeling dat we hier publiek ontvangen. Het is voor ons een bezigheidstherapie in plaats van thuis voor televisie te hangen”, verduidelijkt Holemans. Donderdag was Radio 2-artiest Levien aan de beurt. “Iedereen probeert het op zijn manier te redden. Ik heb twaalf man in dienst, die momenteel op werkloosheid staan. De artiesten die hier staan, dat gaat van kleinkunst over pop tot dj’s. Het idee is om optredens te doen tot eind juli en misschien nog het begin van augustus als er vraag naar is”, weet Holemans.

LIVE2020

De opbrengsten van de zomerbarconcerten en diverse andere initiatieven worden door Rock Werchter aan LIVE2020, het solidariteitsfonds van de livemuzieksector, geschonken. De elf zomerbarconcerten lopen tot en met 25 juli en zijn nog niet uitverkocht. Meer info via www.rockwerchter.be.